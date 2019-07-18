الولايات المتحدة تحوّل مساعدات مخصصة لأمريكا الوسطى لدعم غوايدو في فنزويلا

كشفت وثيقة داخلية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستحوّل نحو 42 مليون دولار مخصصة لبرامج مساعدات تنموية في غواتيمالا وهندوراس الى برنامج آخر لدعم زعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو، بما في ذلك دفع رواتب موظفيه.

ووصفت مذكرة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الأزمة السياسية في فنزويلا بأنها “حدث هام وملح للمصلحة الوطنية الأمريكية”، ما يتطلب تحويل 41,9 مليون دولار من الأموال.

وتعترف الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة أخرى بغوايدو رئيسا انتقاليا لفنزويلا، الا ان الزعيم اليساري نيكولاس مادورو لا يزال في السلطة بالرغم من الجهود الدولية لاطاحته منذ نحو ستة أشهر.

وأعلن ترامب في وقت سابق هذا العام أنه سيوقف جميع المساعدات لغواتيمالا وهندوراس والسلفادور ان لم تمنع هذه الدول في أميركا الوسطى تدفق المهاجرين من اراضيها الى الولايات المتحدة.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن الأموال التي تم تحويل استخدامها كانت مخصصة للتنمية وليس للاحتياجات الإنسانية الملحة.

وأضاف “هذا القرار يتوافق مع قرار الرئيس بأن الولايات المتحدة لن تقدم أموالا جديدة للبرامج في السلفادور وغواتيمالا وهندوراس”.

وتابع “نحن نستثمر في الحكم الجيد وحقوق الإنسان والمساعدات التقنية لحكومة غوايدو والإعلام المستقل والمجتمع المدني”.

وورد في المذكرة التي نشرت لأول مرة في صحيفة “لوس أنجليس تايمز” قول الوكالة الامريكية إن 19,4 مليون دولار من التمويل الذي كان مخصصا لأميركا الوسطى سيذهب لدعم “الحكم الجيد” في فنزويلا.

وستخصص الاموال لدفع “رواتب موظفي الحكومة المؤقتة” و”السفر المرتبط بالعمل وتكاليف أخرى ضرورية لضمان وضع نظام إدارة مالية شفاف بالكامل” و”إنشاء محتوى إعلامي وبث يؤمن وصولا اكبر الى المواطنين الفنزويليين”.

واضافت المذكرة أن مليوني دولار أخرى ستخصص لدعم الجهود الدبلوماسية لأنصار غوايدو خلال تفاوضهم مع مادورو.

ويجري ممثلون عن الحكومة والمعارضة في فنزويلا محادثات في باربادوس بوساطة نروجية سعيا لوضع حد للأزمة السياسية التي تشهدها البلاد. (أ ف ب)