الولايات المتحدة تدين الهجوم على حافلة الأقباط في مصر

جنازة أحد ضحايا الهجوم على حافلة الأقباط في مصر

أدانت الولايات المتحدة الهجوم على حافلة المسيحيين الأقباط في مصر الذي جرى يوم أمس الجمعة وخلف 7 قتلى وعددا من الجرحى.

وجاء في بيان صدر عن الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت: "نعبر عن تعازينا لعائلات الضحايا الأبرياء، ونؤيد بثبات الجهود التي تبذلها مصر في مجال مكافحة الإرهاب والعنف ضد الطوائف الدينية".

وقتل 7 أشخاص، بينهم 6 من عائلة واحدة، وأصيب 12 آخرون بجروح، أمس الجمعة، جراء هجوم شنه مسلحون على حافلة للأقباط كانت متوجهة نحو دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا المصرية قادمة من محافظة سوهاج.

وتبنى تنظيم داعش الإرهابي هذا الهجوم.