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الولايات المتحدة تدين الهجوم على حافلة الأقباط في مصر

الولايات المتحدة تدين الهجوم على حافلة الأقباط في مصر
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