الولايات المتحدة تعترف بجانين آنيز رئيسة انتقالية لبوليفيا

اعترفت الولايات المتحدة، الأربعاء، بجانين آنيز رئيسة انتقالية لبوليفيا بعد استقالة ايفو موراليس التي جاءت اثر اسابيع من الاحتجاجات والمواجهات في الشارع.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو “تشيد الولايات المتحدة بتولي عضو مجلس الشيوخ البوليفية جانين آنيز الرئاسة الانتقالية للدولة لتقود بلادها من خلال هذا التحول الديموقراطي وبموجب الدستور البوليفي”.

وقُتل شاب في العشرين من عمره خلال مواجهات، الأربعاء، بين مؤيدي الرئيس البوليفي السابق ايفو موراليس والشرطة، وفق ما أفاد أحد الأطباء.

وأضاف الطبيب جوني غوزمان أن الشاب أصيب بطلقات نارية في رأسه خلال مواجهات مع الشرطة في بلدة ياباكاني، قرب مدينة سانتا كروز في شرق البلاد.

وأشار غوزمان الى أن أنصار موراليس كانوا يقومون بتظاهرة في هذه الأثناء، وسكان المنطقة ايضا كانوا يخشون حدوث عمليات نهب.

واستقال موراليس، الأحد، على وقع احتجاجات عنيفة ضد فوزه بولاية رئاسية رابعة في 20 تشرين الأول/أكتوبر في انتخابات تقول المعارضة إنها شهدت عمليات تزوير.

وبعدما أعلن أن حياته بخطر غادر موراليس بوليفيا إلى مكسيكو على متن طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو المكسيكي.

وأعلنت النائبة الثانية لرئيس مجلس الشيوخ وجانين آنيز نفسها رئيسة انتقالية للبلاد بعد جلسة للبرلمان لم يكتمل نصابها، وقالت إنها تنوي الدعوة لانتخابات جديدة في أسرع وقت ممكن. وكالات