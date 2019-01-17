وزير الخارجية اليمني خالد اليماني

أعربت الخارجية اليمنية عن تحفظها على نتائج اجتماع نظمته الخارجية الألمانية في برلين، ضمن جهود تحقيق السلام في اليمن.

وقالت الخارجية اليمنية إن الاجتماع الذي نظم تحت شعار "الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى حول عملية السلام وآفاق الاستقرار في اليمن"، تم "دون التنسيق أو التشاور المسبق مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا كممثل شرعي للجمهورية اليمنية وفقا لميثاق الأمم المتحدة".

وأضافت: أي تجاوز لآليات عمل منظمة الأمم المتحدة، ولاسيما من دولة صديقة عضو في الأمم المتحدة، ينبغي أن يتم تداركه

وأشارت الخارجية اليمنية إلى أن "مساعي إطلاق وإشهار برامج وخطط تابعة للأمم المتحدة، خارج مؤسساتها ومقراتها، وتتصل بوضع آليات لما يسمى بالاستقرار وجمع الموارد من الدول المانحة لصالح إنشاء آليات غير متفق عليها مع الحكومة اليمنية، تشكل تجاوزا مؤسفا لا يمكن تجاهله".

وشددت على "ضرورة احترام الملكية والقيادة الوطنية للدول بما ينسجم مع مبادئ الأمم المتحدة وكافة الاتفاقيات والأطر الناظمة التي تم التوقيع عليها مع الحكومة اليمنية والخاصة بتنظيم عمل وتواجد المنظمات الدولية المختلفة في اليمن".

ونظمت الخارجية الألمانية أمس الأربعاء اجتماعا ضم الجهات الفاعلة الرئيسية لدعم الجهود الرامية إلى إحلال السلام في اليمن، وعقد بمشاركة مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، ومنسقة الشؤون الإنسانية ليزا غراندي.