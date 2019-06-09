اليمن: 5 قتلى إثر اقتحام قوات موالية للامارات مسجدا في الضالع

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا خلال اقتحام عناصر قوات ما يسمى بـ"الحزام الأمني" المدعومة إماراتيا مسجدا في محافظة الضالع جنوبي اليمن.

ونقلت الوكالة أمس السبت عن مسؤولين أمنيين يمنيين قولهم إن عناصر هذه القوات اقتحموا المسجد الواقع في مديرية الأزارق الخاضعة لسيطرة قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والتحالف العربي بقيادة السعودية، أثناء إقامة صلاة الجمعة فيه.

وأكد المسؤولون الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، أن المهاجمين خطفوا ثلاثة أشخاص

وذكرت الوكالة أن قوات "الحزام الأمني" أعلنت في بيان لها أن القتلى هم من مسلحي جماعة "أنصار الله" الحوثية الذين رفضوا الاستسلام، فيما أدانت العشائر المحلية هذه الحادثة وطالبت بملاحقة المسؤولين عنها.

وشهدت محافظة الضالع العام الجاري عمليات كر وفر إذ حاول الحوثيون انتزاع المنطقة من أيدي قوات الحكومة المعترف بها دوليا والتحالف، وسبق أن أفادت مصادر يمنية لـ"أسوشيتد برس" بأن هذه التطورات جاءت على خلفية خلافات بين المقاتلين في قوات الحكومة وآخرين مدعومين من الإمارات، العنصر المهم في التحالف

الجيش اليمني يتقدم شمالي صعدة

وفي سياق آخر أكد الجيش اليمني أن قواته استعادت مواقع جديدة من الحوثيين، بعد أن تقدمت ميدانيا في مديرية باقم شمالي محافظة صعدة

وقال مصدر عسكري يمني لوكالة الأنباء السعودية إن وحدات من الجيش مسنودة بطيران التحالف العربي فرضت سيطرتها على منطقتي التبة البيضاء والتباب السود في باقم.

وأضاف المصدر أن الوحدات تمكنت من قطع الطريق الدولي إلى المديرية، بعد أن كان يزود جماعات الحوثيين بالإمداد والتموين لمواقعهم هناك.

كما كشفت الوكالة أن مقاتلات تابعة للتحالف العربي بقيادة السعودية قصفت تجمعات للحوثيين خلف سلسلة مرتفعات جبال سحامة في مديرية كتاف شرق المحافظة.

يذكر أن الحوثيين أعلنوا في وقت سابق أن "سلاحهم الجوي المسيّر" استهدف بطائرات من نوع "قاصف-2K" مرابض طائرات بلا طيار في مطار جازان السعودي.

واستهدف الحوثيون خلال الأسابيع الماضية مطار نجران الإقليمي، وشنوا عملية عسكرية كبيرة ضد أهداف سعودية بواسطة 7 طائرات مسيرة استهدفت محطتين لنقل وضخ النفط