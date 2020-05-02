منشور 02 أيّار / مايو 2020 - 04:31 © 2000 - 2020 البوابة (www.albawaba.com) مواضيع ممكن أن تعجبك مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند نقل وزير البناء الروسي إلى المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا انتقادات حادة لصور "غير إنسانية" للقسوة على السجناء في السلفادور فيروس كورونا يكسر تقاليد الجنازات في إيطاليا محمد هنيدي يتبرىء من هذه التغريدة المسيئة لمحمد عادل إمام حلا شيحة تواجه انتقادات حادة في (خيانة عهد) Loading content ...