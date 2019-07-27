انفجار بحافلة عند مدخل كربلاء يخلف قتيلا وثلاثة جرحى

اعلن مصدر امني مقتل شخص واصابة ثلاثة اخرين أحدهم ضابط في انفجار داخل حافلة لنقل الركاب عند مدخل محافظة كربلاء جنوبي العراق.

وأوضح المصدر، مفضلا عدم كشف اسمه، “حدث انفجار داخل حافلة لنقل الركاب أثناء دخولها محافظة كربلاء؛ ما أسفر عن مقتل أحد الركاب وجرح 3 آخرين أحدهم ضابط برتبة نقيب”.

ولفت المصدر إلى أن المعلومات متضاربة حول طبيعة الانفجار وأسبابه.

وأكدت قيادة عمليات الفرات الأوسط، التابعة للجيش العراقي، وقوع الانفجار، موضحة عبر بيان أنه حدث أثناء توقف الحافلة عند نقطة تفتيش.

ولفتت القيادة إلى أن الحافلة كان يستقلها 4 ركاب فقط، مشيرة إلى أنه لم تعرف بعد أسباب هذا الانفجار حسب المعطيات الأولية.

