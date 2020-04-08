اوربا تحصص 15.6 مليار يورو لاعضاءها لمحاربة كورونا

أعلن الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، عن تخصيصه حزمة مساعدات مالية للدول الأعضاء بقيمة 15.6 مليار يورو، لمواجهة وباء كورونا.

وأوضحت مفوضية الاتحاد الأوروبي في بيان الأربعاء، أن قرار يهدف لدعم الدول الشريكة في الأزمة الصحية الحالية.

وأضاف البيان، أن 15.6 مليار يورو من المساعدات المالية تهدف إلى دعم أنظمة المياه والصرف الصحي في البلدان الشريكة، والحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للوباء.

وأشار إلى أنه سيتم تحويل 3.25 مليار يورو للدول الإفريقية، و3.8 مليار يورو للشركاء في غربي البلقان.

بدورها، أفادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بيان، أن فيروس كورونا لا يعرف حدوداً، وأنهم بحاجة إلى تعاون دولي قوي لمواجهة التحدي العالمي.

وأشارت أن الاتحاد الأوروبي سيقود قريبا مؤتمرا لدعم منظمة الصحة العالمية في محافحة وباء كورونا.

وحتى ظهر الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و436 ألفا، توفي منهم أكثر من 82 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 303 آلاف، بحسب موقع "Worldometer".