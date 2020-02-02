ايران: السعودية تمنع مشاركتنا في اجتماع منظمة التعاون الاسلامي حول "صفقة القرن"

اتهمت طهران الرياض الاحد، بمنع الوفد الايراني من المشاركة في الاجتماع الطارئ الذي تعقده منظمة التعاون الاسلامي في مقرها بمدينة جدة الساحلية غرب السعودية الاثنين، من اجل بحث "صفقة القرن".

وينعقد اجتماع المنظمة على مستوى وزراء الخارجية بدعوة من السلطة الوطنية الفلسطينية وذلك لبحث الموقف من خطة "صفقة القرن" التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي في تصريح اوردته وكالات انباء ايرانية ان "السعودية منعت مشاركة الوفد الإيراني" في الاجتماع.

وأوضح موسوي انه رغم توجيه الامين العام للمنظمة الدعوة الى ايران باعتبارها احد الاعضاء للمشاركة في اجتماع جدة "الا ان الحكومة السعودية - التي تستضيف الامانة العامة للمنظمة في جدة – وفي انتهاك صريح لالتزامات الدولة المضيفة لهذه المنظمة الدولية، وحتى الساعات الاخيرة قبل عقد هذا الاجتماع، امتنعت عن إصدار التأشيرات لوفد الجمهورية الاسلامية الايرانية برئاسة مساعد وزير الخارجية حسين جابري انصاري".

وقال ان "وتيرة عدم إشراك الوفود الممثلة لبعض الدول الاعضاء بما فيها الجمهورية الاسلامية الايرانية في اجتماعات ومؤتمرات منظمة التعاون الاسلامي التي تعقد في مقر أمانتها العامة في جدة، قد تصاعدت من قبل السعودية في الاشهر الاخيرة".

واعتبر موسوي ان "هذا التوجه من قبل السعودية واجه انتقادا من قبل بعض الدول الاعضاء التي اتهمت هذه الدولة باستغلال استضافة هذه المنظمة الدولية ومصادرتها من اجل صيانة مصالحها الخاصة وتمرير مآربها السياسية". مضيفا ان "لياقة هذا الكيان للاستمرار في استضافة مقر منظمة التعاون الاسلامي أصبح موضع تشكيك بشكل جاد".

والثلاثاء الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي بواشنطن "صفقة القرن"، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتتضمن الخطة التي رفضتها تركيا وعدة دول وكذلك السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.الأخبار

