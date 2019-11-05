ايران تقلص رسميا التزاماتها بالاتفاق النووي

أبلغت إيران رسميا، يوم الثلاثاء، الوكالة الدولية للطاقة الذرية بخطوتها الرابعة في إطار تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي.

وذكرت وكالة "إيرنا" الإيرانية للأنباء، أن "سفير إيران وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب أباد، أبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية في خطاب رسمي بالخطة الرابعة التي تتخذها إيران في تخفيض التزاماتها بالاتفاق النووي"​​​.

وأضاف أباد إنه "بعد إعلان الرئيس الإيراني حسن روحاني عن بدء ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي في مفاعل فوردو، تم إرسال رسالة رسمية إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن ضخ الغاز سيبدأ اعتبارا من يوم غد الأربعاء".

وقال روحاني في وقت سابق اليوم إن طهران ستبدأ غدا تنفيذ الخطوة الرابعة لتقليص التزاماتها، وستلغيها في حال عاد الطرف المقابل إلى تنفيذ تعهداته في الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن بلاده "ستمنح الطرف المقابل مهلة جديدة من شهرين".

وفيما يخص العقوبات الأمريكية أكد روحاني أن طهران لن تستسلم أمام العقوبات الأمريكية، منوها بأن بلاده تمكنت خلال العام الماضي من التقليل من آثار هذه العقوبات.

وأكد أن بلاده مستعدة للتفاوض مع أمريكا في حال رفعت العقوبات رسميا عن طهران، وأن طهران لم تغلق باب الحوار و "لا تخشى التفاوض".