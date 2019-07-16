ايران جرت ناقلة النفط الى موانئها بحجة تعطلها

اعلنت الخارجية الإيرانية،ان ناقلة النفط، التي تم فقدان الاتصال معها منذ يومين، خلال مرورها عبر مضيق هرمز، تعرضت لعطل فني وتم سحبها إلى أحد موانئ إيران.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عباس موسوي، في تصريح نقله التلفزيون الإيراني إن ناقلة نفط أجنبية تعرضت لعطل فني في مياه الخليج، وتوجهت بطلب مساعدة إلى الطرف الإيراني.

وأضاف موسوي أن القوات الإيرانية قامت، “وفقا للقوانين الدولية”، بسحب ناقلة النفط إلى أحد الموانئ الواقعة على مياه إيران، بعد أن أطلقت طلب المساعدة، وذلك “لكي يتم تصليح” السفينة، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل لاحقا.

وأعلن مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، الثلاثاء، أن واشنطن لديها شكوك أن إيران صادرت ناقلة نفط إماراتية اختفت من على الرادارات منذ يومين.