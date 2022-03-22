اين اختفت جثث ركاب الطائرة الصينية المنكوبة؟

فشلت فرق الانقاذ حتى الان في العثور على اي ناجين او جثث لضحايا طائرة الركاب الصينية التي كانت تقل 132 شخصا عندما تحطمت في جنوب البلاد الاثنين، بحسب ما اعلنه التلفزيون الرسمي الثلاثاء.

وفيما أعربت شركة "تشاينا إيسترن" التي تتبع لها الطائرة عن "تعازيها الحارة لأهالي الركاب وأفراد الطاقم الذين لقوا حتفهم" لكنها قالت أن سبب تحطم الطائرة "لا يزال قيد التحقيق"، ولم تقدم أي تفاصيل،

ومن جهتها، قالت مصلحة الطيران المدني الصينية "في الوقت الحاضر، تأكد أن هذه الرحلة تحطمت"، مضيفة أنها قامت بتنشيط استجابة الطوارئ، و"أرسلت مجموعة عمل إلى مكان الحادث".

وذكرت أن الطائرة كانت تقل 123 راكبا و9 من أفراد طاقم الرحلة، بينما تحدث تقرير سابق لوسائل إعلام حكومية عن أنه كان هناك 133 شخصا على متنها.

وقال التلفزيون الرسمي أنه لم يكن هناك مواطنون أجانب على متن طائرة الركاب المنكوبة.

وأوضحت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية، أن الطائرة تحطمت في محافظة تنغ بالقرب من ووتشو و"تسببت بحريق في الجبل"، نقلا عن مكتب إدارة الطوارئ بالمقاطعة.

ويبعد موقع التحطم حوالي 150 ميلا من قوانغتشو، مما يعني أن الطائرة قطعت حوالي 500 ميل قبل السقوط.

وأظهرت بيانات التتبع أن الرحلة كانت تسير على ارتفاع طبيعي يبلغ حوالي 30 ألف قدم، عندما دخلت فجأة في هبوط حاد، ثم استقرت الطائرة لفترة وجيزة على ارتفاع 1000 قدم قبل أن تنقطع البيانات فجأة، بعد حوالي 40 ثانية.

وذكرت صحيفة الشعب اليومية الحكومية أن 117 من رجال الإنقاذ يعملون في موقع التحطم وأن 650 من رجال الإنقاذ ورجال الإطفاء، الذين نظمتهم إدارة الإطفاء في قوانغشي، كانوا متوجهين إلى الموقع.

وقالت خدمة الإطفاء في قوانغشي إن أطقمها تكافح لإخماد حريق على منحدر تسبب فيه التحطم، وأظهرت بيانات الأقمار الصناعية من وكالة ناسا حريقا هائلا في المنطقة.

وأشارت قناة "سي سي تي في" إلى أن شركة "تشاينا إيسترن" شكلت 9 فرق منفصلة للعمل في كل شيء بدء من التخلص من الحطام إلى التحقيق في الحادث ومساعدة أسر الركاب.

وتمتعت الصين بسجل تحسد عليه في مجال السلامة الجوية في السنوات الأخيرة، في بلد تتقاطع فيه المطارات المبنية حديثا وتخدمها شركات طيران جديدة، تم إنشاؤها لمواكبة النمو السريع الذي تشهده البلاد على مدى العقود القليلة الماضية.

وتحطمت طائرة تابعة لشركة هينان ايرلاينز في مقاطعة هيلونغجيانغ الشمالية الشرقية في عام 2010، مما أسفر عن مقتل 42 شخصا على الأقل، من بين 92 شخصا كانوا على متنها، على الرغم من عدم تأكيد الحصيلة النهائية.

وكان هذا آخر حادث تحطم طائرة ركاب تجارية صينية تسبب بسقوط ضحايا من المدنيين.

وأعنف حادث تحطم طائرة تجارية صينية كان حادث تحطم طائرة شركة الخطوط الجوية الصينية الشمالية الغربية عام 1994، الذي قتل فيه كل من كانوا على متنها وعددهم 160 راكبا.