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بأمر بابا الفاتيكان.. إعادة قطعة من أثر المسيح إلى بيت لحم

منشور 01 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 02:04
بأمر بابا الفاتيكان.. إعادة قطعة من أثر المسيح إلى بيت لحم

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