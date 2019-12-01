منشور 01 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 02:04 © 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com) مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند واشنطن تتهم وفد دمشق بمحاولة تعطيل عمل اللجنة الدستورية بأمر بابا الفاتيكان.. إعادة قطعة من أثر المسيح إلى بيت لحم الصليب الأحمر ينتقد بريطانيا بسبب إسقاطها الجنسية عن "دواعش" عراقية تواجه مغتصبها الداعشي خلال برنامج تلفزيوني متظاهرون يضرمون النار في "مرقد الحكيم" بمدينة النجف Loading content ...