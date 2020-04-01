بارجة تركية تطلق صواريخ غرب العاصمة الليبية (فيديو)

أفادت مصادر متطابقة بأن بارجة تركية أطلقت صواريخ سقطت جنوب مدينة العجيلات إلى الغرب من العاصمة الليبية طرابلس.

وذكر موقع إخباري ليبي، أن صواريخ أطلقتها بارجة تركية من عرض البحر سقطت في منطقة الظهرة الزراعية على أطراف مدينة العجيلات التي يسيطر عليها الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر.

ورأت مواقع محلية أن البارجة التركية قد تكون استهدفت قاعدة الوطية الجوية، الواقعة على نفس الخط إلى الجنوب، إلا أن الصواريخ ضلت طريقها.

ونقلت صحيفة "المرصد" الليبية عن المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري قوله إن بارجة تركية قامت برماية صواريخ من عرض البحر على منطقة العجيلات دون حدوث أي خسائر.