بارزاني لترامب: "دماء الأكراد أغلى بكثير من المال والسلاح"

توجه الزعيم الكردي العراقي مسعود بارزاني الى الرئيس الاميركي دونالد ترامب عبر تويتر قائلا أن دماء الاكراد اغلى بكثير من المال والسلاح"، بعدما ذكر الاخير ان بلاده لم تتخل عن اكراد سوريا قبيل هجوم تركي وشيك على مناطقهم، وأنها تمدهم بالمال والسلاح.

واعلن ترامب أخيرا انه سيسحب الجنود الاميركيين من شمال شرق سوريا، وذلك قبيل عملية عسكرية تركية وشيكة في هذه المنطقة التي يسيطر عليها الاكراد.

وكتب بارزاني في تغريدته "عزيزي الرئيس ترامب، الرجاء أخذ العلم بأن شعب كردستان لطالما سعى لحقوقه العادلة".

وأضاف: "لقد هزمت قوات البيشمركة تنظيم "داعش"، وشكلت جزءا فعالا من التحالف ضد الإرهاب".

وختم بارزاني قائلا: "دماء الأكراد أغلى وأكثر قيمة من المال والأسلحة".

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في وقت سابق، أنها لن تساند "قوات سوريا الديموقراطية" (يشكل الأكراد غالبيتها) في أي هجوم تشنه تركيا ولن تدافع عنهم في أي مكان.

وأكد ترامب عبر تغريدة أن هذه الخطوة لا تعني إطلاقا تخلي واشنطن عن حلفائها الأكراد. وقال "قد نكون في طور مغادرة سوريا، لكننا لم نتخل إطلاقا عن الأكراد، وهم شعب ممتاز ومقاتلون رائعون".

في الوقت نفسه، أشار إلى أن العلاقات بين واشنطن وأنقرة كشريكين تجاريين وحليفين في "الناتو" كانت "جيدة جدا"، مضيفا: "كثير من الأكراد يقيمون في تركيا، وهي تدرك تماما أنه كان لا يزال هناك 50 فقط من جنودنا في ذلك القطاع من سوريا، وتم سحبهم، وستجلب أي أعمال قتالية غير مبررة وغير ضرورية من قبل تركيا عواقب مدمرة إلى اقتصادها وعملتها الهشة".

واختتم ترامب تغريدته بالقول: "نساعد الأكراد بالمال والسلاح!".

