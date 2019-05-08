باريس: سنعيد أبناء المقاتلين الفرنسيين من سوريا

أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي الأربعاء أن فرنسا ستقوم على الأرجح بإعادة أطفال يتامى أبناء مقاتلين فرنسيين من مناطق شمال شرق سوريا الخاضعة لسيطرة الأكراد.

وردا على سؤال لتلفزيون بي.إف.إم وإذاعة مونتي كارلو حول احتمال إعادة مزيد من الأطفال بعد إعادة خمسة منهم “يتامى أو مفصولين” عن أسرهم في 15 آذار/ مارس، قالت بارلي “هذا مرجح جدا”.

وأضافت” “نبذل قصارى جهدنا لإعادة الأيتام كما يتم تعريفهم على هذا النحو”.

ترفض فرنسا إعادة مواطنيها، رجالا أو نساء، من تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” باستثناء الأيتام و”كل حالة على حدة”. ولا يزال بعض الأطفال برفقة أمهاتهم.

بالإضافة إلى إعادة خمسة أيتام من سوريا، أعيد كذلك أربعة أولاد لامرأتين تمت إدانتهما في العراق بالانتماء إلى التنظيم المتطرف.

وقالت الوزيرة: “ينبغي علينا أولاً التأكد من أن هؤلاء الأطفال يتامى”. وعائلات المقاتلين محتجزة في معسكرات تابعة لقوات سوريا الديمقراطية ذات الغالبية الكردية.

وتابعت: “هناك بعثات أرسلتها وزارة الخارجية لتحديد الحالات بشكل واضح حتى نتمكن من القيام بمزيد من عمليات الإعادة إلى الوطن”.

وترفض السلطات الفرنسية حاليا إعادة المقاتلين من سوريا، وقدم محاميان الإثنين طعنا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بحجة أنه لا يمكن لفرنسا منع رعاياها من دخول أراضيها

وقد دعا الرئيس السابق فرنسوا أولاند الثلاثاء إلى إعادة كل الأيتام الفرنسيين من سوريا “في أسرع وقت ممكن”، وهو إجراء يعارضه حتى الآن الرئيس إيمانويل ماكرون.

واستقبل في باريس أسر مقاتلين ينتظرون دون نتيجة حتى الآن أن تعيد فرنسا القاصرين والأيتام والأطفال وأمهاتهم المحتجزين لدى أكراد سوريا في مخيمات يواجهون فيها الأمراض وسوء التغذية.

وبعد الاستماع إليهم، قال أولاند إن عودة كل الأيتام “يجب أن تتم في أسرع وقت ممكن”.

وتابع أن “المبدأ العام يقول إن طفلا يتيما يجب ألا يبقى في بلد أجنبي. إنه مبدأ عام لا استثناء فيه”.

وحول مسألة عودة الأمهات الشائكة قال إنه يؤيد ذلك لكن من خلال درس “كل حالة على حدة”.