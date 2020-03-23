باكستان ترفض عزل مدنها أمام تقدم كورونا

منشور 23 آذار / مارس 2020 - 07:03 © 2000 - 2020 البوابة (www.albawaba.com) مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند من داخل السجن..المتحرش الجنسي هارفي وينشتاين مُصاب بفيروس كورونا! الجزائر تخفض النفقات العامة وتراجع السياسة الاقتصادية لمواجهة فيروس كورونا 8 نصائح للوقاية من فيروس كورونا خلال فترة التسوق السعودية: «كورونا» لن يؤثر في انسياب المشروعات العملاقة التسلل تحت غبار كورونا Loading content ...