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باكستان تفرد عن رجل دين متشدد ردا على قطع المساعدات الاميركية

باكستان تفرد عن رجل دين متشدد ردا على قطع المساعدات الاميركية
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