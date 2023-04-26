بالفيديو.. لحظة اغتيال عضو بمجلس خبراء القيادة الإيراني

اقدم مسلح على اغتيال آية الله عباس علي سليماني، العضو في مجلس خبراء القيادة الموكل تعيين المرشد الأعلى الايراني، وذلك بان اطلق عليه الرصاص داخل بنك شمالي البلاد، في عملية اغتيال وثقتها كاميرات المراقبة.

ووقع الهجوم أثناء تواجد سليماني في صالة أحد بنوك مدينة بابلسر في محافظة مازندران شمالي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) عن روح الله سلغي النائب السياسي والأمني والاجتماعي لمحافظ مازندران قوله إن سليماني "توفي على اثر" الهجوم الذي وصفه بانه "فردي مسلّح".



🎥 فيديو يوثق لحظة استشهاد سماحة حجة الاسلام والمسلمين الشيخ عباس علي سليماني من قبل احد حراس المصرف. https://t.co/AqCr13GlcK pic.twitter.com/LvGRuwQvII — إيران بالعربية (@iraninarabic_ir) April 26, 2023

ووثقت كاميرا مراقبة لحظة اغتيال سليماني، والتي يبدو فيها جالسا على مقعد في صالة البنك عندما تقدم من ورائه رجل يحمل بندقية واطلق على راسه النار.



وكان لافتا ان المهاجم كان يتحرك بهدوء بالغ وهو يتقدم من المسؤول الايراني الذي كان حينها يرتدي زيا دينيا أسود اللون ويضع على رأسه عمامة بيضاء لم تلبث ان سقطت ارضا.

وتمكّن بداية من التملص من شخصين حاولا السيطرة عليه عقب اطلاقه النار، لكن السلطات أكدت توقيفه لاحقا، بحسب سلغي الذي قال انه يجري استجواب "المعتدي" من قبل الاجهزة الامنية، مشيرا الى ان دوافعه "ما زالت مجهولة حتى هذه اللحظة".

آية الله عباس علي سليماني

لم يكن يعرف الضحية

وفي لقطات مصورة بالهواتف المحمولة يظهر بعض رجال شرطة يحملون جثة سليماني (75 عاما) الملفوفة في بطانية سوداء.

ولاحقا، اوضح محافظ مازندران محمود حسين بور للتلفزيون الايراني إن القاتل هو احد حراس البنك "ولم يكن على علاقة بالضحية" الذي كان حضر الى المصرف من اجل "امور مالية"، مضيفا ان المعلومات حتى الان تشير الى ان الحادثة لم تكن "عملا أمنيا أو إرهابيا".

وقالت وكالة "ارنا" ان الرئيس إبراهيم رئيسي اوعز بـ"اتخاذ ما يلزم فورا لتحديد ..الأغراض المحتملة" وراء الهجوم.

سبق ان شغل آية الله سليماني ممثلا للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي وإماما لصلاة الجمعة في مدن رئيسية منها زاهدان مركز محافظة سيستان-بلوشستان الحدودية مع باكستان وأفغانستان في حنوب شرق البلاد.

ومثل سليماني المحافظة في مجلس خبراء القيادة المنوطة به صلاحية تعيين وعزل المرشد الأعلى.

ويتالف المجلس الذي يرأسه رجل الدين المحافظ المتشدد أحمد جنتي من 88 عضوا.