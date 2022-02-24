بث مباشر: القوات الروسية على ابواب كييف وبوتين يرفض الرد على زيلنسكي

اكدت روسيا أن الهدف من العملية العسكرية الروسية هو منع عسكرة أوكرانيا لأن هذا يشكل تهديدًا للشعب الروسي، واشارت الى ان الهجوم ليس حربا على كييف، والهدف منع اندلاع حرب عالمية ثالثة فيما قال مراسلون ان معارك شديدة تجري على بعد 33 كلم من العاصمة كييف

الناتو يتخلى عن زيلنسكي

وتقول مصادر متطابقة ان الرئيس الاوكراني حاول محادثة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الا ان الاخير رفض استقبال اتصاله، فتوجه زيلنسكي الى بايدن محاولا الحصول على مساعده تنقذه من الوضع الذي وصلت اليه التطورات مع روسيا، فيما ناشدت السفيرة الأوكرانية في واشنطن، الخميس، المجتمع الدولي للتحرك بشكل فوري لمواجهة الاجتياح الروسي لأوكرانيا، كاشفة الأهداف التي ضربتها موسكو.

وقالت السفيرة أوكسانا ماركاروفا، في بيان إن "الإجراءات الموحدة والحاسمة هي وحدها التي يمكن أن توقف عدوان فلاديمير بوتين على أوكرانيا." وأضافت: "ينبغي لشركائنا أن يسنوا على الفور حزمة من العقوبات الجديدة."

القوات الروسية على ابواب كييف

وقال قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني، إن القوات الأوكرانية تقاتل الجيش الروسي في الشمال والجنوب.

وأكد زالوجني أن معركة تدور رحاها بالقرب من قاعدة هوستوميل الجوية على بعد سبعة كيلومترات (أقل من 5 أميال) شمال غرب العاصمة كييف.

سقوط سومي في قبضة الجيش الروسي

أعلنت الشرطة الأوكرانية، الخميس، أن روسيا نفذت 203 هجمات منذ بداية اليوم مع استمرار القتال في جميع أنحاء الأراضي الأوكرانية.

وذكرت قوات حرس الحدود في تصريحات صحفية، أن الجيش الأوكراني يخوض قتالاً ضد القوات الروسية قرب مدينة سومي شرق البلاد قبل ان يعلن عمدتها سقوطها في قبضة المقاتلين الروس خلال وقت قصير

تشرنوبل في مرمى الجيش الروسي

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس استمرار القتال للسيطرة على مطار غوستوميل العسكري قرب كييف، ووصول القوات الروسية قرب تشرنوبل.

وقال رئيس أركان الجيوش الأوكرانية فاليري زالوجني، إن "المعارك دائرة للسيطرة على مطار غوستوميل" الواقع على بعد بضعة كيلومترات شمال غرب كييف، مشيرا إلى استخدام صواريخ جافلين الأمريكية ضد طابور دبابات روسية من طراز T72.

وتُظهر صور منشرة على شبكات التواصل الاجتماعي أنه تعرض على ما يبدو لهجوم شنته العديد من المروحيات، مشيرا إلى أن الوضع "متوتر" أيضا في جنوب البلاد حيث يدور قتال في بلدات غينيتشيسك وسكادوفسك وشابلينكا في منطقة خيرسون قرب القرم.

واشنطن: الجيش الروسي دمر مطارات اوكرانيا

واعلن مسؤول أمريكي ان الضربات الروسية تركز على أهداف عسكرية ودفاعية في أوكرانيا من ضمنها 10 مطارات

من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، حصيلة ضربات عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

وأكدت تعطيل 11 مطارا و3 نقاط قيادة و18 محطة رادار "إس-300" و"بوك إم-1" نتيجة للقصف الروسي.

وبحسب الجيش الروسي فإنه تم تدمير 74 منشأة عسكرية في أوكرانيا؛ حيث أطلقت موسكو صباحًا عملية عسكرية واسعة النطاق.

Here is my first #UkraineUnderAttack map, based on - very conservative - fighting and troop movement geolocations as well as Ukrainian army reports.

It looks grim. pic.twitter.com/ZydRlyLV5E — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) February 24, 2022

انفجارات في المدن الاوكرانية

تحدثت وسائل إعلام عن سماع دوي انفجارات بعدد من المدن الأوكرانية فجر اليوم، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن بدء عملية عسكرية خاصة لحماية إقليم دونباس.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن دوي انفجارات سمع في العاصمة كييف وكراماتورسك (شرق) وخاركوف (شمال شرق) وأوديسا (جنوب) وبيرديانسك (جنوب شرق)، وكذلك في منطقة مطار بوريسبيل الدولي في كييف.

روسيا: سنمنع حرب عالمية جديدة

وقالت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على قناة "إن تي في"، في تعليقها على الوضع حول أوكرانيا: "هذه ليست بداية الحرب. أولا وهذا مهم جدا. رغبتنا هي منع التطورات التي يمكن أن تتصاعد إلى حرب عالمية (شاملة). وثانيا، هذه نهاية الحرب".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

وأشار الرئيس بوتين إلى أن خطط روسيا لا تشمل احتلال أوكرانيا، لكن موسكو ستسعى جاهدة من أجل نزع سلاحها.