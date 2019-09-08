بدء الدوريات الأمريكية التركية المشتركة شمال سوريا

بدأت الدوريات الأمريكية التركية المشتركة، صباح الأحد، في منطقة تل أبيض قرب الحدود التركية في شمال سوريا، تنفيذاً للاتفاق الأمريكي التركي حول إنشاء “منطقة آمنة”.

ودخلت ست آليات مدرعة تركية إلى الجهة السورية للانضمام إلى المدرعات الأمريكية، قبل أن تنطلق أولى الدوريات المشتركة بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في السابع من آب/أغسطس، ويهدف إلى إنشاء منطقة آمنة تفصل بين مناطق سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديموقراطية، والحدود التركية.

كما حلقت مروحيتان في أجواء المنطقة.

وتم التوصل إلى الاتفاق بعدما صعّدت أنقرة من تهديداتها بشن هجوم ضد الوحدات الكردية، التي تصنفها كمجموعة “إرهابية”، في شمال شرق سوريا.

وإثر محادثات مكثفة، تم التوصل إلى الاتفاق بين أنقرة، وواشنطن الداعمة لقوات سوريا الديموقراطية.

وتعهدت قوات سوريا الديموقراطية ببذل كافة الجهود اللازمة لإنجاح الاتفاق، وعمدت إلى تدمير تحصينات عسكرية في المنطقة. كما أعلنت الإدارة الذاتية الكردية قبل عشرة أيام بدء سحب مجموعات من الوحدات الكردية من المنطقة الحدودية في تل أبيض ورأس العين، فضلاً عن الأسلحة الثقيلة.

وتنفيذاً لبنود الاتفاق، تم الشهر الماضي إنشاء “مركز العمليات المشترك” التركي الأمريكي لتنسيق كيفية إقامة “المنطقة الآمنة”.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل حول الإطار الزمني للاتفاق وحجم المنطقة بالرغم من إشارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أن نظيره الأمريكي دونالد ترامب وعده بأنها ستكون بعرض 32 كيلومترا.

إلا أن قوات سوريا الديموقراطية أفادت بأن عمق المنطقة التي وافقت عليها يصل إلى “خمسة كيلومترات”، ولكن سيتراوح في بعض المناطق الواقعة بين رأس العين وتل أبيض “بين تسعة و14 كيلومتراً”.

والمنطقة الممتدة من تل أبيض حتى رأس العين هي ذات غالبية عربية، على عكس الجزء الأكبر من المناطق السورية الحدودية مع تركيا التي تتمتع بغالبية كردية.