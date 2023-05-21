بركان اتنا يستيقظ مجددا ويقذف دخانه وحممه الى عنان السماء

استيقظ بركان جبل اتنا الايطالي مجددا الاحد، وقذف عمودا هائلا من الدخان الممزوج بالحمم الى عنان السماء، وذلك غداة تحذيرات من "مفاجئة" في نشاط البركان الاكثر نشاطا واثارة للرعب في اوروبا.



وعلقت السلطات الرحلات في مطار كاتانيا بجزيرة صقلية القريبة نتيجة الانفجارات والكميات الكبيرة من الرماد التي قذفها بركان اتنا (جبل النار بالعربية) وغطت مسطحات المطار.

وتعد صقلية واحدة من أكثر الوجهات السياحية الإيطالية علما ان نحو 10 ملايين مسافر عبروا مطار كاتانيا الواقع شرقي الجزيرة العام الماضي.

وابلغ سكان عن سماع دير البركان منذ ساعات الصباح، وذلك قبل ان يغلف سحاب ثقيل فوهته التي ترتفع 3324 مترا، حاجبا ما تحته من الحمم التي غالبا ما تشاهد وهي تستعر اثناء الثوران.

بركان (جبل إتنا) أعلى جبل في إيطاليا

21/03/2023

حوض المتوسط لا يزال يشهد الحدث. 🔥📛 pic.twitter.com/qbXAEpNFVP — أبا الجــرَّاح (@AbuDauiske) February 22, 2023

وقال المعهد الوطني للجيوفيزياء والعلوم البركانية أن أجهزة الرصد سجلت في الايام الاخيرة تزايدا في الاهتزازات في محيط البركان

وفي ضوء ذلك، حذرت وكالة الحماية المدنية الوطنية الإيطالية من حدوث تغيرات "مفاجئة" في نشاط بركان إتنا.

بركان جبل إتنا الواقع على الساحل الشرقي من صقلية ، ينفث الرماد والدخان بانتظام على شكل حلقة .



المصدر : Euronews . pic.twitter.com/Ir1Gxt8QEs — شرف السفياني (@sharafalsofiani) November 23, 2022

وبركان اتنا هو الاعلى والاكثر نشاطا في أوروبا، وقد سجلت ثورانات هائلة له على مدى الاف السنوات.