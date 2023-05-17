برلمان المغرب يشكل مجموعة الصداقة المغربية الاسرائيلية

اعلن البرلمان المغربي عن تشكيل "مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الإسرائيلية" حيث ضمت ممثلين عن غالبية الكتل النيابية المغربية ويتراسها البرلماني نورالدين الهروشي

وقال الموقع الرسمي لمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى للبرلمان) ان المجموعة تضم ممثلين عن مختلف الكتل النيابية، باستثناء كتلة “التجمع الوطني للأحرار” قائد الائتلاف الحكومي، وكتلة “العدالة والتنمية” المعارضة ويترأسها البرلماني نور الدين الهروشي، المنتمي لكتلة حزب الاتحاد الدستوري النيابية (مساندة للأغلبية)

وروج البرلمان المغربي عبر اذرعه الاعلامية تصريحات تشير الى ان تشكيل المجموعة يأتي في إطار ما يقوم به البرلمان المغربي في إطار الدبلوماسية البرلمانية مع كل الدول التي تربطها علاقة بالمملكة، وانها لم تقم بأي نشاط يذكر منذ يوم تاسيسها وهو التاريخ الذي لم يتم الكشف عنه ايضا

وكان البرلمان المغربي قد صادق في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على أول اتفاقية موقعة مع إسرائيل تتعلق بالخدمات الدولية بعد ان قامت الحكومة المغربية في 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، بالتوقيع على اتفاقيتين مع إسرائيل، في مجالات الخدمات الجوية والثقافة والرياضة.

واستانف المغرب علاقاته الدبلوماسية كاملة مع دولة الاحتلال الاسرائيلي في 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، بعد توقفها عام 2000، إثر تجميد الرباط العلاقات جراء اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.