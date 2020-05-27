برلين تحقق في كيفية وصول معدات عسكرية ألمانية لقوات حفتر

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية إنه يجري التحري حول تفاصيل وصول هذه المعدات الى قوات حفتر.

أعلنت السلطات الألمانية الأربعاء، أنها تتحرى بشأن كيفية حيازة قوات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر معدات عسكرية ألمانية، رغم قرار حظر استيراد السلاح في ليبيا.

وذكرت مجلة “شتيرن” المحلية أنه لوحظ بحوزة قوات حفتر مؤخرا أنظمة “بانتسير” الروسية للدفاع الجوي، وقد تم تركيبها على شاحنات من طراز SX45، من صناعة شركة “مان” الألمانية.

ولفتت إلى أنه تم رصد قيام طائرات إماراتية بنقل أنظمة دفاع جوي إلى قوات حفتر، الأسبوع الماضي.

وأضافت أنه وفقا لتقارير الأمم المتحدة، فإن الجيش الإماراتي يستخدم أنظمة “بانتسير” بعد تركيبها على شاحنات “مان”.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية ماريا أديباهر، في تصريح عقب نشر الخبر بالمجلة، إنه يجري التحري حول تفاصيل الحادثة.

وفي سياق متصل ذكرت وكالة إنترفاكس الأربعاء، أن روسيا لم ترسل عسكريين إلى ليبيا وأن مجلس الاتحاد الروسي لم يتلق طلبا بالموافقة على إرسال قوات إلى هناك.

نقلت الوكالة ذلك عن فلاديمير دزاباروف النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الاتحاد الروسي وهو المجلس الأعلى في البرلمان.

وكان الجيش الأمريكي اتهم روسيا أمس الثلاثاء بنشر طائرات مقاتلة في ليبيا لدعم المرتزقة الروس الذين يقاتلون لحساب قوات خليفة حفتر، مما يزيد من مخاوف تصعيد جديد في الصراع.

وتواصل قوات حفتر تكبد خسائر فادحة، جراء تلقيها ضربات قاسية في محاور جنوبي طرابلس، وكافة مدن الساحل الغربي وصولا إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة “الوطية” الإستراتيجية (غرب)، وبلدتي بدر وتيجي، ومدينة الأصابعة بالجبل الغربي (جنوب غرب طرابلس).

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن قوات حفتر منذ 4 أبريل/ نيسان 2019 هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.