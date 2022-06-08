بعد اشاعة وفاته: الرئيس الفلسطيني يلقي كلمة في مؤتمر وثائقيات الاقصى

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على نجاحه في “إسقاط كل المشاريع المشبوهة لتصفية القضية الفلسطينية وعلى رأسها صفقة القرن”، قائلا إن “القدس ليست للبيع وفلسطين ليست للبيع”.

وأضاف الرئيس عباس، في كلمة له عبر الهاتف خلال مؤتمر ” وثائق الملكيات والوضع التاريخي للمسجد الأقصى” المنعقد في مقر جمعية الهلال الأحمر بمدينة البيرة، اليوم الأربعاء، أن رواية الاحتلال بحق القدس والأقصى لا رصيد لها لا في التاريخ ولا الواقع ولا القانون.

وشدد عباس بالقول “صراعنا مع الاحتلال صراع سياسي في أساسه وليس صراعا ضد أمة بعينها،نحن ندافع عن مقدساتنا مع التزامنا بالوضع التاريخي في المسجد الأقصى والقدس وكل مقدساتنا”.

وتابع ” لن ننسى دماء الشهيدة شيرين أبو عاقلة وكل الشهداء وسنظل ثابتين على مواقفنا، والقدس ستبقى العاصمة الأبدية لفلسطين” .

كلمة الرئيس الفلسطيني تزامنت مع اشاعة قوية اطلقها مجهولون في وسائل التواصل الاجتماعي يوم امس الثلاثاء وصباح الاربعاء تحدثت عن وفاته وهو ما نفته مباشرة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني