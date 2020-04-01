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بغداد.. الإفراج عن 600 محكوم وسجين بسبب كورونا

منشور 01 نيسان / أبريل 2020 - 11:43
الإفراج عن أكثر من 600 متهم ومحكوم من سجون العاصمة بغداد
الإفراج عن أكثر من 600 متهم ومحكوم من سجون العاصمة بغداد

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأربعاء، الإفراج عن أكثر من 600 متهم ومحكوم من سجون العاصمة بغداد، ضمن إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا.

وذكر بيان للمجلس أن "محاكم الجنايات والجنح والتحقيق في رئاسة محكمة استئناف الكرخ الاتحادية قررت إخلاء سبيل 608 متهمين ومحكومين عن طريق الكفالة والتدخل التمييزي من محكمة الجنايات بالإفراج والإفراج الشرطي منذ العشرين من آذار حتى 1 نيسان".

وأضاف أن "هذا الإجراء يأتي انسجاما مع توجيهات مجلس القضاء الأعلى ضمن سلسلة إجراءات وقائية يتخذها بغية الحد من انتشار فايروس كورونا".

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