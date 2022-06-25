بـ 16 طعنة.. أردني يقتل زوجته الشابة في الإمارات

أقدم أردني على قتل زوجته الشابة في الامارات بـ16 طعنة بسبب خلافات شخصية وفق ما أفادت وسائل إعلام السبت.

وقالت وسائل إعلام إماراتية إن الأجهزة الأمنية في تمكنت، من كشف غموض جريمة قتل، راحت ضحيتها سيدة عشرينية تم العثور على جثتها في مَركبتها بإحدى المناطق، وتلقي القبض على الجاني.

ونقلت عن الأجهزة الأمنية قولها إن سيدة قامت بالإبلاغ يوم الجمعة عن اختطاف ابنتها من قبل شخص معروف لديهم، وتوجد خلافات سابقة، وذلك بأحد مواقف السيارات التابعة لمقر سكنها في الشارقة.

وأضافت، أنه عليه انتقلت الفرق المعنية إلى موقع البلاغ لمباشرة ملابسات الحادث، وبمعاينة الكاميرات المتواجدة في الموقع، تبين أن الشخص قام بمهاجمة السيدة في مركبتها التي تتواجد في موقف سيارات المبنى التي تسكن به، ووجّه لها عدة طعنات نافذة، وفر هارباً بسيارة المجني عليها، وهي معه في المركبة.

وتابعت، أنه من خلال إجراءات البحث والتحري التي قام بها فريق البحث، تم العثور على مركبة المجني عليها، وجثتها بها، موضحة أنه وبالبحث والتحري وجمع الاستدلالات، ساهمت في تحديد موقع الجاني بدقه، بعد أن فر هارباً ليتوارى عن أعين الشرطة، حيث وجد بإحدى الشواطئ مختبأ من يد العدالة.

تم إلقاء القبض على الجاني في زمن قياسي لم يتعد (120) دقيقة

واوضحت المصادر نفسها انه "تم إلقاء القبض على الجاني في زمن قياسي لم يتعد (120) دقيقة، وأشار أنه وبالتحقيق معه أعترف بقتل المجني عليها، بسبب خلافات شخصية، هذا وجرى تقييد قضية ضد الجاني وتحويلها للنيابة العامة".

وذكرت وسائل اعلام ان الزوجة القتيلة تعمل مهندسة وان سبب مقتلها قرب كسبها قضية الطلاق التي رفعتها ضد زوجها.

ونقل عن اختها عبر تويتر بأنها ذهبت ضحية جريمة ارتكبها وحش بشري.

بيان الخارجية الاردنية حول مقتل المهندسة لبنى منصور

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية الأحد، إنها تابعت من خلال السفارة الأردنية في أبو ظبي والقنصلية العامة في دبي الأنباء التي انتشرت، مساء السبت، عن مقتل سيدة على يد زوجها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية ”بترا“ أنه جرى التواصل مع ذوي المرحومة وتقديم التعازي وصادق المواساة لهم بهذا المصاب الأليم، وعرض كل المساعدة الممكنة.

وعلمت الوزارة من ذويها أن المرحومة جرى دفنها في الإمارات مساء السبت وقد ألقي القبض على الجاني وهو من جنسية عربية.

والمهندسة الراحلة لبنى منصور خريجة قسم الهندسة الصناعية بعام 2018 من جامعة العلوم والتكنولوجيا. وتنحدر من بلدة جوريش بقضاء نابلس التي أقيم اليوم عزاء لها هناك.