بلاد الشام ومصر تتمم شهر رمضان والعيد الثلاثاء في الخليج

اعلنت العربية السعودية عن ثبوت رؤية هلال شهر شوال اليوم الاثنين ليكون غدا الثلاثاء اول ايام عيد الفطر

كما اعلنت الامارات العربية المتحدة عن ثبوت رؤية الهلال كذلك أعلنت الجمعية الإسلامية في أميركا الشمالية أن يوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر، وذلك اعلنت الكويت وقطر واليمن والعراق

والجمعية الإسلامية في أميركا الشمالية هي أكبر منظمة للمسلمين في أمريكا الشمالية تأسست عام 1963 ومقرها في مدينة بلينفيلد بولاية إنديانا.

وفي الاردن تعذر رؤية هلال شوال ليكون الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك

وفي فلسطين أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، مساء اليوم الإثنين، أن يوم غد الثلاثاء هو الـمتمم لشهر رمضان المبارك، وعليه يكون يوم بعد غـدٍ الأربعاء أول أيام عيد الفطر.

كما اعلن في دمشق عن ان يوم الاربعاء هو اول ايام عيد الفطر كذلك اعلنت مصر عن ان الثلاثاء هو اليوم الثلاثين من رمضان