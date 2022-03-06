بوتين: سنحقق اهدافنا في اوكرانيا سواء بالمفاوضات أو الحرب

قالت الرئاسة الفرنسية في بيان ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ابلغ نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مكالمة هاتفية مطولة الاحد، ان موسكو ستحقق أهدافها في أوكرانيا "سواء عبر المفاوضات أو الحرب".

وقال بيان الاليزيه ان بوتين نفى أمام ماكرون "قيام جيشه باستهداف مدنيين" في أوكرانيا.

وأضاف أن بوتين أبلغ ماكرون أنه "ليس في وارد" مهاجمة المحطات النووية في أوكرانيا.

وتواصل القوات الروسية في اليوم الحادي عشر من غزو أوكرانيا تقدمها نحو العاصمة كييف في الشمال مستهدفة المدن الأوكرانية بعمليات قصف أسفرت عن مقتل 351 مدنيا وجرح أكثر من 700 آخرين.

كما تسببت الحرب بتهجير أكثر من 1,5 مليون شخص خارج بلادهم، بحسب الأمم المتحدة.

وأجرى ماكرون محادثات هاتفية عدة مع بوتين منذ بدء الغزو الذي تشنه روسيا في أوكرانيا يوم الرابع والعشرين من الشهر الماضي، ومنذ 2021 تحدث الرئيسان عبر الهاتف 14 مرة.

والمكالمة الاخيرة بينهما جرت الخميس وقال ماكرون بعدها إنه يعتقد أن "الأسوأ لم يأت بعد" في هذه الأزمة.

ومن المنتظر أن يلتقي ماكرون مع وزير الخارجية الأميركي الثلاثاء، في وقت يتحرّك قادة دول العالم لمحاولة وقف الغزو الروسي لأوكرانيا، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الأحد.

وفي وقت سابق الأحد أجرى بوتين اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حيث أكد "استعداد روسيا للحوار مع السلطات الأوكرانية والشركاء الأجانب بهدف تسوية النزاع" بين موسكو وكييف.

كذلك شدد بوتين على أن تعليق الهجوم الذب تشنه روسيا في اوكرانيا ممكن فقط إذا أوقفت كييف الأعمال العدائية واستوفت المتطلبات المعروفة لروسيا.

وأعرب عن أمله في أن يظهر ممثلو أوكرانيا، خلال الجولة المقبلة من المفاوضات المقررة، نهجا بناء أكثر يأخذ في الاعتبار الحقائق الناشئة بشكل كامل.

كما أكد الرئيسان خلال المكالمة على أهمية الحفاظ على الاتصالات عبر وزارتي الخارجية والدفاع بين روسيا وتركيا.

وأعرب بوتين عن استعداد روسيا لتقديم كل المساعدة اللازمة للإجلاء الآمن للمواطنين الأتراك من مناطق القتال في أوكرانيا.

وفي سياق متصل، تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، للمرة الثالثة منذ لقائه مع بوتين السبت في الكرملين.

واستمرت محادثات بينيت وبوتين السبت ثلاث ساعات، ومن ثم تحدث هاتفيا مع الرئيس الأوكراني قبل أن يتوجه إلى برلين حيث التقى المستشار الألماني أولاف شولتس.

وبحسب مكتبه، تحدث بينيت مع زيلينسكي ثلاث مرات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

واعتُبر لقاء بينيت والرئيس الروسي الأول من نوعه لزعيم أجنبي منذ بدء الغزو الأسبوع الماضي، وجاء بعد طلب من كييف للتوسط.