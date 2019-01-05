بولتون يبحث مع الأتراك سبل إدارتهم للأراضي السورية

مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتون

اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان على أن تتحمل تركيا مسؤولية القتال ضد داعش، وإدارة الأراضي التي تم الاستيلاء عليها من الجماعات المسلحة.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن ترامب وأردوغان، اتفقا على هذه الترتيبات خلال مكالمة هاتفية دارت بينهما في الـ14 من ديسمبر الماضي.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع، أن مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتون دوّن هذه الترتيبات في وثيقة سرية متعلقة بانسحاب الجيش الأمريكي من سوريا وتسليم الأراضي التي يخليها للأتراك.

وفي ديسمبر الماضي، أعلن ترامب الانتصار على داعش في سوريا، وقرر سحب قوات الجيش الأمريكي من هناك.

وبعد ذلك أعلن أردوغان أن العملية التركية التي حضّرت لها أنقرة ضد الأكراد في الأراضي السورية، قد تأجّلت