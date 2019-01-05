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بولتون يبحث مع الأتراك سبل إدارتهم للأراضي السورية

بولتون يبحث مع الأتراك سبل إدارتهم للأراضي السورية
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