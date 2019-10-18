بومبيو يلتقي نتنياهو ويطالب بتجديد حظر بيع الأسلحة لإيران

اجتمع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجمعة مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في القدس المحتلة، قادما من تركيا بعد محادثات أجراها ضمن وفد رفيع بخصوص التطورات في سوريا.



ونشر نتنياهو على حسابه في توتير صور جمعته بلوزير الأمريكي، وقال إن يشكره والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لـ"دعمكما المتواصل لإسرائيل، الشرق الأوسط هو ساحة من المشاكل والاهتزازات، ولكن إن كان هناك شيء يبرز فوق كل هذا، فهو استقرار ومتانة التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة".



وأضاف نتنياهو في تغريدة أخرى أنه أجرى "مباحثات مهمة حول تعزيز التحالف، بيننا وحول المنطقة والتحديات المختلفة التي نتعامل معها".

في المقابل، قال بومبيو في تغريدة غلى حسابه في تويتر، إنه عقد "اجتماعا مثمرا حول الجهود المبذولة لمواجهة التأثير الخبيث للنظام الإيراني، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية وغيرها من القضايا المتعلقة بأمن إسرائيل"، وفق تعبيره.

وقبيل وصوله إلى إسرائيل، دعا بومبيو مجلس الأمن الدولي إلى تجديد حظر مبيعات الأسلحة إلى إيران، الذي من المقرر أن ينتهي سريانه بعد حوالي عام بموجب الاتفاق الموقعة مع طهران".

وحذر الوزير الأمريكي من أن "رفع هذا الحظر قد يحدو بدول معينة مثل روسيا والصين إلى بيع أسلحة متطورة لإيران، مما يؤدي إلى سباق تسلح جديد في الشرق الأوسط".

وتساءل مخاطبا الأمم المتحدة: "إذا كنتم قلقين من سلوك إيران الآن، فتخيلوا ما الذي ستفعله إيران بطائرات مسيرة وصواريخ متقدمة وطائرات ودبابات؟".

والخميس، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الوزير بومبيو سيعقد الجمعة المقبل لقاء مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، تتناول تطورات الأوضاع في سوريا.

ونقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن مسؤؤولين إسرائيليين قولهم، إن اللقاء "يهدف إلى طمأنة إسرائيل من إجراءات ترامب في الشرق الأوسط"، في إشارة لقراره المتعلق بسحب قوات من سوريا.

ولفتوا إلى أن اللقاء "سيناقش الوضع في شمال سوريا، بعد قرار سحب القوات الأمريكية منها كما سيطلع بومبيو نتنياهو على نتائج محادثاته التي سيجريها في أنقرة برفقة مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، مع الرئيس رجب طيب أردوغان".

وأضاف المسؤولون الإسرائيليون أن بومبيو "سيحاول إيصال رسالة تهدف إلى طمأنة إسرائيل، المضطربة من إجراءات ترامب الأخيرة في الشرق الأوسط".