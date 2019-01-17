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بيدرسون يغادر سوريا ويؤكد الحاجة لحل سياسي للنزاع برعاية أممية

بيدرسون يغادر سوريا ويؤكد الحاجة لحل سياسي للنزاع برعاية أممية
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