تحدي كارلوس غصن يجتاح الانترنت

اجتاحت طريقة عملية فرار اللبناني كارلوس غصن وسائل التواصل الاجتماعي ويقوم منذ أيام، بعض مستخدمي الإنترنت بتصوير أنفسهم في صناديق لآلات موسيقية ونشر الصور على الشبكات الاجتماعية، رغبة منهم في محاكاة طريقة التي يُفتَرض أن الرئيس المدير العام السابق لشركة رينو- نيسان، قد استعملها للفرار من اليابان.
أطلق اليابانيين تحدي جديد و انتشر على مواقع تواصل لديهم، وهو تحدي "كارلوس غُصن" حيث يحاكون طريقة هروب كارلوس، وذلك بمحاولتهم ضغط أجسادهم في حقائب الآلات الموسيقية أو صناديق من الورق المٌقوى، هذه بعض الصور من مواقع التواصل الاجتماعي باليابان .. pic.twitter.com/A0owsMr9kh— هوميروس (@SHE5WN6ON) January 16, 2020
وحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" فإن رجل الأعمال تمكن من مغادرة اليابان بطريقة غير شرعية، متجنبا المراقبة التي كان يخضع لها بموجب الإقامة الجبرية، من خلال الاختباء في صندوق لآلة موسيقية، فيه ثلاثة ثقوب. وعندما سُئل كارلوس غصن عن هذه النقطة في مؤتمره الصحفي، لم يعط إجابة واضحة.
まあ、やっとかないとねぇ……。ということで、話題のコントラバスのケースにとりあえず入っておきました。— 北村ヂン＠こみトレ35_5号館テ19b (@punxjk) January 9, 2020
ゴーンさんもオススメ!? コントラバスのケースはほぼ寝袋だった https://t.co/DU9CddMHe7 pic.twitter.com/xI5pzBnuds
#カルロスゴーンチャレンジ#ミューコミプラスhttps://t.co/r81fnFVdjEhttps://t.co/MoiWllbBrH#ZOC #西井万理那 @namahamu0822 pic.twitter.com/OliMhQzNxW— よっぴー/吉田尚記 (@yoshidahisanori) January 6, 2020
وبغض النظر عن هروبه الذي صدم كل من لهم علاقة بالمجال القضائي في اليابان، كان الواضح أيضا أن هذه الحادثة تبهر مستخدمي الإنترنت هناك وأصبحت محل سخرية لديهم:
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