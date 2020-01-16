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تحدي كارلوس غصن يجتاح الانترنت

منشور 16 كانون الثّاني / يناير 2020 - 04:25
طريقة فرار غصن اجتاحت الانترنت
طريقة فرار غصن اجتاحت الانترنت

اجتاحت طريقة عملية فرار اللبناني كارلوس غصن وسائل التواصل الاجتماعي ويقوم منذ أيام، بعض مستخدمي الإنترنت بتصوير أنفسهم في صناديق لآلات موسيقية ونشر الصور على الشبكات الاجتماعية، رغبة منهم في محاكاة طريقة التي يُفتَرض أن الرئيس المدير العام السابق لشركة رينو- نيسان، قد استعملها للفرار من اليابان.

وحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" فإن رجل الأعمال تمكن من مغادرة اليابان بطريقة غير شرعية، متجنبا المراقبة التي كان يخضع لها بموجب الإقامة الجبرية، من خلال الاختباء في صندوق لآلة موسيقية، فيه ثلاثة ثقوب. وعندما سُئل كارلوس غصن عن هذه النقطة في مؤتمره الصحفي، لم يعط إجابة واضحة.

 

وبغض النظر عن هروبه الذي صدم كل من لهم علاقة بالمجال القضائي في اليابان، كان الواضح أيضا أن هذه الحادثة تبهر مستخدمي الإنترنت هناك وأصبحت محل سخرية لديهم:

 


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