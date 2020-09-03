تحذير من حاويات تحتوي مواد قابلة للإنفجار في مرفأ بيروت

حذّر مسؤول لبناني اليوم الخميس من وجود حاويات تحتوي على مواد قابلة للانفجار في مرفأ بيروت.

ونقلت صحيفة “الجمهورية” الللبنانية عن المدير العام لإدارة واستثمار مرفأ بيروت باسم القيسي، قوله خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن “هناك حاويات تحتوي على مواد قابلة للانفجار في المرفأ، ورفعنا كتباً إلى المعنيين وطلبنا من الجمارك إخراجها”.

ودعا القيسي الجمارك إلى “تطبيق القانون وإجبار شركات الملاحة على إعادة شحن الحاويات”، مشيرا إلى أنّه سيرفع دعوى بحقّ مجهول يوم الإثنين المقبل في موضوع الحاويات التي تحتوي على مواد قابلة للانفجار في المرفأ.

ولفت القيسي إلى مشكلة عدم استطاعة التجار تخزين القمح والمواد الغذائية، قائلا: “لذا قمنا باعتماد طريقة التسليم المباشر من الباخرة إلى الشاحنة ثم الى المطحنة أو مكان التخزين خارج بيروت”.

وكان انفجار ضرب مرفأ بيروت في الرابع من آب/ أغسطس الماضي وأحدث دماراً هائلاً في المرفأ ومحيطه وفي شوارع العاصمة، وأدى إلى سقوط أكثر من 182 قتيلا وستة آلاف جريح.

( د ب أ)