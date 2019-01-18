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تحطم مقاتلتين روسيتين من طراز "سو-34" شرقي البلاد

تحطم مقاتلتين روسيتين من طراز "سو-34" شرقي البلاد
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