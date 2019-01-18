القاذفتين كانت تنفذان تحليقا تدريبيا دون ذخيرة على متنهما

قالت وسائل إعلام روسية الجمعة، إن مقاتلتين روسيتين تحطمتا في منطقة الشرق الأقصى الروسي، وفق ما قالت وزارة الدفاع الروسية.



وقالت وكالة إنترفاكس، إن قاذفتين من نوع "سو-34" اختفتا عن الرادارات في أثناء التحليق في المنطقة، ونقلت عن مصادر قولها إن الطيارين تمكنوا من القفز بالمظلة.

ونقلت الوكالة بيانا لوزارة الدفاع الروسية قالت فيه، إن القاذفتين "اصطدمتا في أثناء تحليق روتيني شرقي البلاد الجمعة"، مضيفة أن "طاقمي الطائرتين تمكنا من القفز بالمظلة".

وأشارت الوزارة إلى أن "القاذفتين كانت تنفذان تحليقا تدريبيا دون ذخيرة على متنهما"، وذكرت أن "طائرة ومروحيتين عسكريتين شرعت في البحث عن أفراد طاقمي الطائرتين المنكوبتين".