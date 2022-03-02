تحقق نبوءة فلسطيني بالحرب على اكرانيا بعد تأييد زيلنسكي للقصف الاسرائيلي لغزة

في 12 مايو من العام الماضي 2021، كانت الطائرات الاسرائيلية بكافة اشكالها وانواع اسلحتها الفتاكة تدك قطاع غزة المحاصر منذ سنوات طويلة، فتنطح الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلنسكي مغردا دفاعا عن العدوان الاسرائيلي ومبررا بضرورته لحماية الاسرائيليين وامنهم

عندها تصدى الفلسطيني محبوب عالم ردا على الرئيس الاوكراني متنبئا بذات المصير لكييف التي ستقع تحت الهجوم الروسي مدافعا عن امن المواطنيين الروس وفق ما نقلت صحيفة الشرق القطرية.

الرئيس الاوكراني الذي يحمل الجنسية الاسرائيلية وفي جيشه وقواته واجهزة امنه الالاف من المستشارين الامنيين الاسرائيليين اعلن في تدوينته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي توتير، عن تعاطفة مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن هناك العديد من الضحايا جراء الصواريخ التي تطلق عليهم.

وقال عبر حسابه "سماء إسرائيل مليئة بالصواريخ. بعض المدن مشتعلة هناك ضحايا. جرح كثير. العديد من المآسي البشرية. من المستحيل أن ننظر إلى كل هذا بدون حزن وأسى. من الضروري وقف التصعيد فوراً حفاظاً على حياة الناس".

وفي عام 2021 كتب له أحد المتابعين تعليقا اعتبره البعض نبؤه تحققت في الوقت الحالي، حين قاله له "حين تواجه أوكرانيا نفس المصير مع روسيا حينها ستفهم المعني الحقيقي للضحايا".

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد شن غارات على سكان قطاع عزة لمدة 11 يوما في شهر مايو من العام الماضي، مما تسبب في سقوط 248 شهيدا، بينهم 66 طفلا، و39 سيدة، و17 مسنا

وتشن روسيا هجوما على النظام الاوكراني الذي سعى الى جلب الاسلحة النووية وحلف الناتو الى اراضيه تطبيقا لاوامر غربية واميركية على وجه الخصوص ، وتؤكد موسكو ان ما تقوم به حماية لاراضيها وامنها وشعبها

الملفت ان الاعلام الاوكراني يتداول فيديوهات القصف الاسرائيلي العنيف وقتل المدنيين الفلسطينيين على انه الهجوم الروسي على اوكرانيا