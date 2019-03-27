تحقيقات اولية تشير لانتحاره.. العثور على جثة نجل السفير الليبي في العاصمة الاردنية

ارشيف/ سيارة تابعة للشرطة الاردنية في احد شوارع عمان

عثرت الأجھزة الأمنیة صباح الأربعاء، على جثة نجل السفیر اللیبي في العاصمة الاردنية عمان مصابا بطلقة في الرأس، بینما أشارت التحقیقات الأولیة إلى انتحاره، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسیة عن مصدر أمني.

وقال المصدر الذي قالت الوكالة إنه فضل عدم الكشف عن اسمه ”إن الأجھزة الأمنیة عثرت الیوم الأربعاء على حسن محمد حسن البرغثي داخل سیارة وھو مصاب بطلقة واحدة في الرأس من مسدسه بعد إبلاغ عائلته عن تغیبه عن المنزل لیوم واحد“.

وأشار إلى أنه ”تم نقل الجثة إلى المركز الوطني للطب الشرعي لتشریحھا، بینما تشیر التحقیقات والمؤشرات الأولیة إلى حالة إنتحار“.

وأوضح المصدر إلى أن ”البرغثي وھو نجل السفیر اللیبي في عمان كان یعاني من الاكتئاب، وتغیب عن منزله من أمس الثلاثاء“.

ومن جانبها، نعت السفارة اللیبیة في عمّان نجل السفیر، دون ان تتحدث عن تفاصیل او طبیعة الوفاة.

وكتب المستشار الإعلامي بالسفارة اللیبیة في عمان صلاح الغزالي عبر حسابه على "فیسبوك": "ببالغ الأسى والحزن بلغنا صباح الیوم خبر وفاة (حسن البرغثي) ابن السفیر اللیبي لدى المملكة الأردنیة الھاشمیة الدكتور محمد حسن البرغثي.

واضاف الغزالي: في ھذا المصاب الجلل لایسعنا نحن أعضاء البعثة الدبلوماسیة والموظفین بالسفارة إلا أن نتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لسعادة السفیر سألین المولى عز وجل أن یتغمده بواسع رحمته وأن یسكنه فسیح جناته.