تراجع طلبات اللجوء في ألمانيا

تراجع عدد طلبات اللجوء في ألمانيا خلال العام الماضي

كشف تقرير صحافي عن تراجع عدد طلبات اللجوء في ألمانيا خلال العام الماضي مقارنة بعدد الطلبات التي تم رصدها في عام 2017 الذي يسبقه.

وذكرت صحيفة “بيلد أم زونتاغ” الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد، أنه تم تقديم إجمالي 185853 طلب لجوء في ألمانيا في الفترة بين شهري كانون ثاني/يناير وحتى كانون أول/ديسمبر عام 2018، موضحة أن هذا العدد يقل بنسبة 5ر16 في المئة عن عدد الطلبات التي تم تقديمها خلال عام 2017.

من جانبه قال وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة وإعادة اللاجئين إلى مواطنهم، هلموت تايشمان، للصحيفة إن هناك “تراجعا مستمرا في عدد القادمين إلى ألمانيا” منذ فترة الذروة التي شهدتها البلاد في خريف عام 2015، لافتا إلى السبب في ذلك يرجع أيضا إلى “الخطة الرئيسة للهجرة”.