ترامب: اتفاق على الموازنة بين الديموقراطيين والجمهوريين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، التوصل إلى اتفاق بين الجمهوريين والديموقراطيين على موازنة ستعزز الإنفاق الفيدرالي، وتعلّق العمل بسقف الدين إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وغرّد ترامب بأنه "تم إبرام اتفاق" بين البيت الأبيض وكبار الديمقراطيين والجمهوريين في مجلسي الشيوخ والنواب "على موازنة لعامين وسقف للاستدانة"، دون معوقات يمكن أن تحرف هذا التشريع عن مساره.

ووصف الرئيس الاتفاق بأنه "تسوية حقيقة"، لكن معارضة ظهرت بين أوساط الجمهوريين المحافظين لهذه التسوية؛ خشية إضافة مئات مليارات الدولارات إلى الدين العام. ( أ ف ب)