ترامب: فيديو قناة "ABC" المزيف عن العملية التركية في سوريا فضيحة

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بث قناة “ABC” الإخبارية مشاهد تتضمن انفجارات قوية خلال برنامج ترويجي للأسلحة، على أنها سجلت أثناء عملية نبع السلام التي ينفذها الجيش التركي ضد التنظيمات الكردية شمالي سوريا، بـ”الفضيحة”.

وانتقد ترامب عبر حسابه في موقع تويتر، محاولة قناة “ABC News” الإيحاء بأن مشاهد دعائية لأسلحة، سجلت أثناء عملية نبع السلام شرق نهر الفرات في سوريا.

وقال ترامب: “فضيحة كبيرة لدى ABC News، تم القبض عليهم وهم يقومون بنشر فيديو مزيف فظيع جدا عن قصف تركي في سوريا، يا للعار”.

ونشرت القناة مقطع الفيديو الذي سجل فعليا عام 2017 بالولايات المتحدة، وأزالت الأشخاص الذين كانوا يصورون البرنامج الترويجي في المشهد عبر المونتاج، قبل بثه على شريطها الإخباري.

وبعد الكشف عن حقيقة التزييف، أصدرت قناة ABC بيانا أعربت فيه عن أسفها عن نشر مقطع الفيديو، مؤكدة أنها أزالت المشهد لوجود شكوك بصحته.

والأربعاء الماضي، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية “نبع السلام” في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من عناصر تنظيمي “ي ب ك/ بي كا كا” و”داعش”، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم. (الأناضول)