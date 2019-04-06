ترامب للمهاجرين: عودوا من حيث أتيتم.. لا يمكن استقبالكم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إن المهاجرين الذين يعبرون المكسيك صوب الولايات المتحدة على أمل عبور الحدود يجب أن يعودوا من حيث أتوا لأن النظام الأمريكي المكلف بالنظر في طلباتهم ممتلئ.

وسافر ترامب إلى مركز حدودي في ولاية كاليفورنيا للقاء عناصر حرس الحدود والمسؤولين المحليين الذين يتفقون مع تقييمه أن هناك أزمة على الحدود. وقال إن إدارته تستخدم الآن رسالة “النظام ممتلئ” لمحاولة إثناء الناس عن القدوم إلى بلاده.

وكرر ترامب عبارة “بلادنا ممتلئة، منطقتا ممتلئة، القطاع ممتلئ، لذلك عودوا من حيث أتيتم، لا يمكن أن نستقبلكم”.

وقال ترامب، الذي أعلن حالة الطوارئ الوطنية في محاولة لتجاوز الكونجرس والحصول على التمويل اللازم لإكمال بناء الجدار، إنه كان يرغب في زيارة المنطقة حيث تم إقامة جدار جديد في العام الماضي.

وأشاد ترامب بـ”التأثير الهائل” للجدار وقال إن المزيد قادم، موضحا “نتوقع أن نقوم ببناء جدار لمسافة 400 ميل خلال عامين”.

وفي سياق منفصل، طلب محامي ترامب، الجمعة، من وزارة الخزانة الأمريكية رفض محاولة أعضاء ديمقراطيين بالكونجرس بالكشف عن الإقرارات الضريبية الخاصة بالرئيس.

وقال المحامي إن الإقرارات الضريبية هي “معلومات ضريبية خاصة” لا يمكن لمصلحة الضرائب الأمريكية التابعة لوزارة الخزانة أن تكشف عنها بشكل قانوني.

وجاء طلب الكشف عن الإقرارات الضريبية الخاصة بالرئيس ترامب يوم الأربعاء من خلال النائب ريتشارد نيل، رئيس لجنة الموازنة الأمريكية.

وطلب نيل بشكل رسمي من مصلحة الضرائب الأمريكية الحصول على الإقرارات الضريبية الخاصة بترامب خلال الفترة من عام 2013 وحتى .2018

وقالت اللجنة، التي تقوم بالإشراف على نظام الضرائب الاتحادي، إنها تريد تأكيدا من مصلحة الضرائب الأمريكية بأنها تواصل سياستها الخاصة بالتحقق من الاقرارات الضريبية لكل الرؤساء الأمريكيين ونوابهم، حسبما قال نيل في بيانه.

د ب أ