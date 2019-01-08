ترامب وماكرون يناقشان خطط انسحاب أمريكا من سوريا

أكد الزعيمان ضرورة عدم التسامح مع أي استخدام آخر للأسلحة الكيميائية في سوريا

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ناقشا خطط انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، خلال اتصال هاتفي الاثنين.

وقال البيت الأبيض في بيان: "ناقش الزعيمان الوضع في سوريا، بما في ذلك التزام الولايات المتحدة وفرنسا بتدمير تنظيم الدولة، بالإضافة إلى خطط انسحاب قوية ومدروسة ومنسقة للقوات الأمريكية من سوريا".

وأضاف البيان: "أكدا مجددا ضرورة عدم التسامح مع أي استخدام آخر للأسلحة الكيميائية في سوريا".