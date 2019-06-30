ترامب يعبر حدود كوريا الشمالية ويلتقي كيم جونغ أون (صور)

عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، الحدود إلى كوريا الشمالية، والتقى زعيمها كيم جونغ أون، في زيارة تاريخية هي الأولى من نوعها.

ووصل ترامب إلى كوريا الجنوبية اليوم مباشرة بعد انقضاء قمة مجموعة العشرين في اليابان، والتقى بزعيم جارتها الشمالية على الخط الفاصل بينهما.

ويعتبر ترامب أول رئيس أمريكي تطأ قدماه كوريا الشمالية، بعد اجتياز ”الخط الفاصل“ بين الجارتين، حيث دخل 20 خطوة إلى كوريا الشمالية وصافح زعيمها كيم جونغ أون.

وعبر ترامب الحدود الفاصلة بين الكوريتين في قرية ”بانمونجوم“ حيث تم توقيع الهدنة عام 1953. ولم يدخل يوماً أي رئيس أمريكي الأراضي الكورية الشمالية.

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وقالت شبكة ”سي إن إن“ الأمريكية، إن ترامب تجول في المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين الشمالية والجنوبية والتقى الزعيم الكوري الشمالي ”داخل كوريا الشمالية“، وهو أول دخول لرئيس أمريكي للدولة التي شابت العلاقات بينها وبين واشنطن توترات على مدار سنوات.

وانضم مون جي إن زعيم كوريا الجنوبية، إلى الرئيس الأمريكي ترامب والكوري الجنوبي جونغ أون في تلك الزيارة الخاصة

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وأعرب زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، عن أمله بأن بلاده والولايات المتحدة ستتغلبان على كل المشاكل الماضية وستفتحان صفحة جديدة في العلاقات بينهما.

وقال أثناء لقائه نظيره الأمريكي في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين، اليوم الأحد، إن الزيارة الرمزية لترامب إلى أراضي كوريا الشمالية تعكس رغبته في العمل من أجل المستقبل الأفضل.

كما ذكر كيم أن هذا اللقاء كان مفاجئا جدا بالنسبة له، إذ عرف عن رغبة ترامب في عقده من تويتر.

وأوضح: "يرى الكثيرون أننا قمنا بتنسيق هذا اللقاء مع الرئيس ترامب أثناء تبادلنا بالرسائل، لكنني كنت مندهشا للغاية عندما قرأت صباح أمس تغريدة (بهذا الخصوص) في تويتر".

وأضاف: "هناك علاقات ممتازة بيني وبين الرئيس الأمريكي. ولو لم تكن هكذا فلا أعتقد أنه كان بإمكاننا التوصل إلى اتفاق حول إجراء هذا اللقاء خلال يوم واحد. وأريد أن أستخدم هذه العلاقات الوثيقة لظهور المزيد من الأنباء الجيدة والمفاجئة بالنسبة لكلانا".

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وردا على سؤال صحفي حول مدى استعداد ترامب لدعوة كيم لزيارة الولايات المتحدة قال الرئيس الأمريكي: "أنا جاهز لدعوته الآن مباشرا".

وأصبح هذا اللقاء القصير ثالث لقاء بين ترامب وكيم، بعد القمتين بينهما في سنغافورة وهانوي.

وجرى لقاء ترامب مع كيم بحضور وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ووزير المالية الأمريكي، ستيفين منوتشين، وابنة الرئيس، إيفانكا ترامب، وزوجها مستشار الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر.

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