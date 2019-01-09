ترامب ينحسب من محادثات إنهاء إغلاق الحكومة بسبب تمويل الجدار الحدودي

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء من محادثات مع قادة الكونجرس الديمقراطيين بسبب تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك، قائلا على تويتر إن الاجتماع الذي عقد في البيت الأبيض لإنهاء إغلاق الحكومة الأمريكية كان ”مضيعة للوقت تماما“.

وفي اليوم التاسع عشر للإغلاق الحكومي الجزئي، اجتمع ترامب لفترة قصيرة مع زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب تشاك شومر ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وغيرهما من القادة الديمقراطيين لكن الاجتماع انتهى بشكل حاد ودون أي إشارة على التوصل إلى حل.

وكتب ترامب على تويتر ”سألت عما سيحدث في غضون 30 يوما إذا أحدثت أنا انفراجة سريعة للأمور.. هل ستوافقون على (تشريع) لأمن الحدود يتضمن بناء جدار أو سياج حديدي؟ ردت نانسي (بيلوسي رئيسة مجلس النواب) بالرفض. فقلت لهم مع السلامة. لا فائدة!“

ووصف النواب الديمقراطيون المستاءون تصرف ترامب بأنه ”نوبة غضب“ وقالوا إن الاجتماع توقف عندما رفضوا الالتزام بتمويل اقتراحه بشأن الجدار الحدودي مع المكسيك.

وقال شومر للصحفيين خارج البيت الأبيض إن ترامب سأل بيلوسي إن كانت ستمول الجدار. وأضاف ”قالت لا. فنهض وقال: ’اذا ليس هناك ما نناقشه‘ وانسحب“.

وأضاف شومر ”رأينا مجددا نوبة غضب لأنه لم يحصل على ما يريد“.

كان ترامب قال في وقت سابق إن من حقه إعلان الطوارئ لبناء جدار على الحدود الجنوبية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الكونجرس بشأن طلبه تخصيص 5.7 مليار دولار للمشروع.

وينوي الديمقراطيون اختبار عزيمة الجمهوريين بشأن القضية من خلال طرح تشريع لإعادة الفتح الفوري لوزارة الخزانة ولجنة الأوراق المالية والبورصات وعدة وكالات أخرى أغلقت جزئيا منذ 22 ديسمبر كانون الأول.

ويحرص الديمقراطيون على إرغام الجمهوريين على الاختيار ما بين تمويل دائرة الإيرادات الداخلية بوزارة الخزانة، في وقت تستعد فيه لرد أموال ضرائب إلى ملايين الأمريكيين، والتصويت على استمرار إغلاقها جزئيا.