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إفتتاح أول مطعم يهودي في الإمارات (صور)

منشور 03 أيلول / سبتمبر 2020 - 11:03
مطعم يهودي حلال في الامارات يحصل على ترخيص رسمي من الجهات الحاخامية
مطعم يهودي حلال في الامارات يحصل على ترخيص رسمي من الجهات الحاخامية

قال حساب إسرائيل بالعربية على "تويتر" إنه لأول مرة في دولة الامارات يحصل مطعم يهودي حلال على ترخيص رسمي من الجهات الحاخامية المختصة بهذا الشأن.

ووصف، الحساب الرسمي لإسرائيل على تويتر، تلك الخطوة بـ"الصغيرة لكن لها مدلولات كبيرة بعد اتفاق السلام التاريخي بين الامارات وإسرائيل عشية استقبال السياح ورجال الأعمال من إسرائيل" مؤكدة أن تبادل الزيارات "أصبح قاب قوسين أو أدنى".

وأرفق الحساب تعليقه بصورة لشهادة ترخيص المطعم.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا قالوا إنها لافتتاح المطعم المذكور.

 

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