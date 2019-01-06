تركيا: الادعاء بأننا تستهدف أكراد سوريا غير منطقي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

نقلت وكالة الاناضول للأنباء عن المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله يوم الأحد إن الادعاء بأن تركيا تستهدف الأكراد غير منطقي مضيفا أن أنقرة لا تستهدف سوى مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية ووحدات حماية الشعب الكردية وحزب العمال الكردستاني.

وصدرت تصريحات ابراهيم كالين عقب تصريح جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي بأنه سيشدد خلال محادثاته هذا الأسبوع مع المسؤولين الأتراك ،ومن بينهم أردوغان، على ضرورة حماية الأكراد.

وصرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأحد للصحافيين، بأنه سينفذ قرار سحب القوات الأميركية من سوريا ولكن ليس على وجه السرعة.