تركيا تتوعد دمشق: دماء قتلانا لن تذهب هدرا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، إن قوات بلاده تواصل الرد على هجوم لقوات النظام السوري استشهد فيه 4 جنود أتراك في محافظة إدلب.

ولفت أن "الضباط الأتراك يتواصلون مع نظرائهم الروس بشكل مكثف ونواصل عملياتنا استنادا لذلك".

وأكد أن سلاح المدفعية وطائرات الـF16 التركية ما تزال ترد على قصف جنودنا في إدلب حتى اللحظة.

وأضاف "قام جيشنا بالرد على قصف النظام لقواتنا شمالي سوريا"، مؤكدا أنه "تم حتى الآن تحييد نحو 35 عنصرا من النظام حسب الإحصاءات الأولية".

وشدد الرئيس التركي تصميم بلاده على مواصلة عملياتها في سوريا "من أجل ضمان أمن بلادنا وشعبنا".

وأوضح أن سلاح المدفعية التركية ردّ بـ 122 رشقة إلى جانب 100 قذيفة هاون على 46 هدفا للنظام السوري.

وتابع أردوغان بأن "من يختبرون عزيمة تركيا عبر هذه الهجمات الدنيئة سيعلمون أنهم يرتكبون خطأ كبيرا".

من جهته قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الإثنين، إن "دماء الشهداء الأتراك في محافظة إدلب السورية لم ولن تذهب هباء".

جاء ذلك في تغريدة نشرها تشاووش أوغلو على حسابه في تويتر وقال "أرجو الله أن يتغمّد برحمته شهدائنا الأبطال الذين ارتقوا في إدلب، راجيا الشفاء العاجل للجرحى".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع التركية مصرع 4 جنود أتراك، وإصابة 9 آخرين، في قصف مدفعي مكثف للنظام السوري عليهم في محافظة إدلب.