تركيا تخطط لإعادة افتتاح قنصلياتها في 4 مدن عراقية

إعادة تفعيل قنصليات في الموصل والبصرة، ومن ثم في كركوك والنجف بالعراق

أعلنت وزارة الخارجية التركية السبت، أنها تخطط لإعادة تفعيل قنصليتيها العامتين في الموصل والبصرة، وفتح قنصليتين في محافظتي كركوك والنجف بالعراق خلال العام 2019.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي خلال مؤتمر صحفي، إن "بلاده تسعى إلى تطوير العلاقات مع بغداد"، مشيرا إلى أن "الجهود متواصلة من أجل افتتاح معبر أوفاكوي الحدودي مع العراق، وستتأثر العلاقات التجارية بين البلدين بشكل إيجابي عند افتتاح المعبر".



وأضاف أقصوي: "نخطط هذا العام لإعادة تفعيل قنصلياتنا في الموصل والبصرة، ومن ثم في كركوك والنجف بالعراق (..)، وبهذه الطريقة، سيستمر نهجنا في احتضان جميع مناطق وفئات العراق"، مستذكرا تقديم بلاده أكبر تعهد وقدره 5 مليارات دولار من أجل إعادة إعمار العراق.