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تركيا تخطط لإعادة افتتاح قنصلياتها في 4 مدن عراقية

تركيا تخطط لإعادة افتتاح قنصلياتها في 4 مدن عراقية
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