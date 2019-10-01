تركيا تعزز جهود إنشاء منطقة آمنة في سوريا

أعلن مجلس الأمن القومي التركي أن تركيا ستعزز جهودها بخصوص إنشاء منطقة آمنة في سوريا.

ويعد هذا بمثابة تراجع عن تهديد سابق صدر عن الرئيس رجب طيب أردوغان قبل أيام بإطلاق عملية عسكرية بصورة أحادية في شمال سوريا في حال لم يتم إقامة “منطقة آمنة” مشتركة مع الولايات المتحدة بحلول نهاية أيلول/سبتمبر.

ونقلت وكالة “الأناضول” التركية الليلة الماضية أن مجلس الأمن التركي أكد في اجتماعه أمس، والذي ترأسه أردوغان، على أن “تركيا ستعزز جهودها الصادقة على نحو أكبر بخصوص إنشاء منطقة آمنة في سوريا، من أجل تسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم في أقرب وقت ممكن، حيث تتناول تركيا قضية اللاجئين على أنها مسألة إنسانية”.

وأضاف المجلس في بيان: “تركيا تحترم سلامة الأراضي السورية ووحدتها السياسية، وتؤيد الحل السياسي على أساس الدستور الجديد لسوريا وتشاطر ذلك مع المجتمع الدولي في كل فرصة”.

وحذر جيمس جيفري مبعوث ترامب لسوريا الخميس الماضي من أن “أي عملية أحادية لن تؤدي إلى أي تحسن في الأمن لأي شخص” لأنها قد تؤثر على مجريات المعارك التي تقودها القوات الكردية ضد تنظيم داعش، وهو ما يمثل أولوية للولايات المتحدة في سوريا.

وكانت تركيا والولايات المتحدة اتفقتا في آب/أغسطس على إقامة “مركز عمليات مشتركة” لتنسيق وإدارة إنشاء “منطقة آمنة” شمالي سوريا. وتهدف تركيا من هذه المنطقة إلى إبعاد المسلحين الأكراد عن حدودها.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا تعتبر المسلحين الأكراد في سوريا، الجناح السوري لمنظمة “حزب العمال الكردستاني” التركية التي تنشط في مناطق جنوب وشرق البلاد وتصنفها السلطات التركية “منظمة إرهابية” انفصالية.

وأكد بيان مجلس الأمن القومي أن العمليات التركية ضد المسلحين الأكراد في شمال العراق ستتواصل حتى تطهير المنطقة من المسلحين “من أجل ضمان أمن تركيا والعراق”. (د ب أ)