تركيا تعلن مقتل 76 جنديا سوريا خلال قصفها عشرات الاهداف للنظام في ادلب

كانت أنقرة قالت في وقت سابق الاثنين إن قصفا سوريا أدى إلى مقتل خمسة جنود أتراك في إدلب. وفي وقت لاحق قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا ترد على مقتل الجنود.

نقلت وكالة الأناضول للأنباء الاثنين عن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار قوله إن القوات التركية قصفت 54 هدفا في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا و "قتلت" 76 جنديا من قوات الحكومة السورية.

كانت أنقرة قالت في وقت سابق الاثنين إن قصفا سوريا أدى إلى مقتل خمسة جنود أتراك في إدلب. وفي وقت لاحق قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا ترد على مقتل الجنود.

ونقلت الأناضول عن آكار قوله أيضا إن القوات المسلحة التركية اتخذت "كل أشكال الإجراءات" في إدلب مضيفا أن أنقرة أخطرت موسكو التي تدعم الرئيس السوري بشار الأسد.

ومن جانبها، نقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن وزارة الخارجية الروسية قولها إن وزيري خارجية روسيا وتركيا اتفقا الاثنين على ضرورة احترام اتفاق بشأن منطقة إدلب وذلك وسط تصاعد التوتر بين القوات المتناحرة.

وقال مدير الاتصالات التركي في وقت سابق الاثنين إن أنقرة لن تتردد في اتخاذ إجراء ضد القوات السورية إذا لم تتمكن روسيا من احتوائها بعد أن قالت تركيا إن خمسة من جنودها قتلوا في قصف سوري في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا.

وقال أردوغان إن تركيا ستواصل الرد وأضاف أن أنقرة أبلغت روسيا بأن "عليها التنحي جانبا" عن الصراع.

وتساند أنقرة معارضين يقاتلون الرئيس السوري بشار الأسد في حين تدعم روسيا قوات الأسد.

وكتب فخر الدين التون على تويتر يقول "هجوم نظام الأسد على قواتنا هو أحدث مثال على أفعاله الخسيسة في شمال سوريا" وأضاف "إذا كانت روسيا غير قادرة على احتواء نظام الأسد ومنعه من استهدافنا فلن نتردد في اتخاذ إجراءات في مواجهة أي تهديد كما فعلنا اليوم في إدلب".

